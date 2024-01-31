Naturaleza del Delito Fiscal

Aunque el tema es discutido, la doctrina especializada califica mayoritariamente al delito de defraudación tributaria como delito especial propio y, más concretamente, de los que consisten en la infracción de un deber 11. Conforme a esta opinión, sólo pueden ser autores de este tipo de ilícitos los sujetos intranei que se encuentran en condiciones de infringir los deberes tributarios cuya infracción cualificada da lugar al delito, es decir, los sujetos vinculados por el deber de contribuir en cada caso concreto 12. Dicho de otro modo, únicamente las personas obligadas al pago del tributo pueden realizar la conducta típica, quedando excluido el extraneus a la relación jurídico tributaria. [...] En este orden de consideraciones, una jurisprudencia ya 10 No hay duda que la imputación de responsabilidad penal al asesor fiscal exige la prueba correspondiente de su intervención. 11 En esta clase de delitos, el sujeto que intervi…