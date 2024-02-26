Naturaleza del Órgano

Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Naturaleza del Órgano (en Arbitraje)

Concepto de naturaleza del órgano en relación a Establecimiento de un cuerpo supranacional: A partir de las leccIones que cabe extraer de la experiencia del EC Arbitration Convention, K. Van Raad se plantea que el cuerpo internacional supranacional no debería ser de forma obligatoria en materia de fiscalidad internacional sino que debería ser relegado —al menos en una primera instancia— a la iniciativa de los Estados implicados.

Además, las opiniones manifestadas por este órgano deberían ser no vinculantes —al menos en la fase inicial—. [1]Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

¿Qué piensas sobre este tema? ¿Tienes alguna experiencia o ejemplo que quieras compartir? ¿Cuál es tu opinión?

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de e…