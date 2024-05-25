Negación del Cambio Climático

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Negación del Cambio Climático

La negación del cambio climático ha adoptado diversas formas en las últimas dos décadas -incluyendo la negación del calentamiento global, la negación de sus fuentes antropogénicas y la negación de su gravedad- a medida que la ciencia del clima y los contextos sociopolíticos han evolucionado. Aunque se originó en Estados Unidos, el negacionismo del cambio climático se ha extendido gradualmente a una serie de países, creando una especie de movimiento internacion…