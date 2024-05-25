Negacionistas del Cambio Climático

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Actores de la Negación del Cambio Climático

En relación al cambio climático en sí, este artículo se centra en los principales actores implicados en el negacionismo del cambio climático, destacando el papel de la industria de los combustibles fósiles y sus partidarios en la comunidad empresarial, los grupos de reflexión conservadores, los científicos contrarios, los políticos conservadores (en particular los líderes del Partido Republicano estadounidense) y los medios de comunicación c…