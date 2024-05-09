La Negociación Asistida Automática

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

La Negociación Asistida Automática (en Arbitraje)

Concepto de la negociación asistida automática en relación a Breve referencia a los ODR: El método denominado blind offer (negociación a ciegas) es un sistema de ODR que no prevé la intervención de un tercero mediador, sino del software que pone en comunicación a las partes en litigio. [1]Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de…