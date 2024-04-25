Negociación colectiva

Este artículo es un complemento a las guías y cursos de esta revista de derecho empresarial. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.

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Noción de Negociación Colectiva

La negociación colectiva hace referencia, en relaciones laborales, al proceso de negociación, entre la administración de la empresa y los trabajadores (normalmente representados mediante un sindicato), sobre los términos y condiciones de trabajo de los empleados, especialmente en relación…