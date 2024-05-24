Negociación Estructurada

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Negociación Estructurada: TransaccIón (en Arbitraje)

Concepto de negociación estructurada: transaccIón en relación a Sistemas de aplicación de los ADR: Este mecanismo es conocido como transaccIón, en la cual son las partes, sin intervención de terceros las que ponen fin a la controversia mediante el acuerdo de concesiones recíprocas, esto es, mediante la renuncia por ambos litigantes de partes de sus pretensiones iniciales.…