Negociación Informal

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Negociación Informal (en Arbitraje)

Concepto de negociación informal en relación a Sistemas de aplicación de los ADR: En estos casos las partes intentan llegar a un acuerdo sin haber pactado ningún procedimiento. [1]Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

¿Qué piensas sobre este tema? ¿Tienes alguna experiencia o ejemplo que quieras compartir? ¿Cuál es tu opinión?

Recursos