Neutralidad del Árbitro

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Neutralidad del Árbitro (en Arbitraje)

Concepto de neutralidad del árbitro en relación a este ámbito: El término «neutralidad» se usa en el arbitraje en dos sentidos.

En el primero, se refiere a una «neutralidad nacional», es decir, cuando el árbitro es de un país distinto a los de las partes.

En el segundo se refiere a un árbitro nombrado por las partes (party-appointed arbitrator), que se espera votará por la parte que el ár…