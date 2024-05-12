No Miembros de la CCI

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

No Miembros de la CCI (en Arbitraje)

Concepto de no miembros de la CCI en relación a la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI: la Corte está abierta a todos aquellos empresarios y organizaciones que quieran someter la solución de sus controversias ante sus árbitros y acepten el Reglamento que regula el procedimiento a seguir. [1]Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

¿Qué piensas sobre este tema? ¿Tienes alguna ex…