Nociones Introductorias

Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Nociones Introductorias (en Arbitraje)

Concepto de nociones introductorias en relación a este ámbito: Ni el Convenio de Nueva York, ni la Ley Modelo UNCITRAL, ni la mayoría de las leyes nacionales de arbitraje proporcionan una definición de laudo. El laudo es una decisión de los árbitros. Pero, hay que distinguirla de otras decisiones o resoluciones que los árbitros toman a lo largo del procedimiento. Es laudo la decisión que pone fin a una cuestión objeto de disputa, resolviéndola. Es siempre una resolución de fondo (no meramente procedimental) que afecta a los derechos de las partes del proceso que, generalmente, será susceptible de ser ejecutada por los tribunales (por ejemplo, al amparo del Convenio de Nueva York). Por tanto, el criterio básico para calificar una decisión del árbitro como laudo debe ser la función y el efecto d…