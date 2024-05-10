Normas sobre la EleccIón de los Árbitros

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Normas Sobre la EleccIón de los Árbitros (en Arbitraje)

Concepto de normas sobre la EleccIón de los árbitros en relación a la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI: El Reglamento permite la EleccIón de: [1]Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

¿Qué piensas sobre este tema? ¿Tienes alguna experiencia o ejemplo que quieras compartir? ¿Cuál es tu opinión?

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos r…