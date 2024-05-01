Normas sobre Procedimiento Arbitral

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Normas Sobre Procedimiento de Arbitraje

Concepto de normas sobre procedimiento arbitral en relación a este ámbito: las normas sobre el procedimiento arbitral son el conjunto de normas, reglas, órdenes procesales que establecen los pasos que debe seguir el proceso arbitral. El procedimiento arbitral puede ser diseñado por las partes de principio a fin en un arbitraje ad-hoc, o puede estar prefijado por una instit…