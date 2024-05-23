Nueva Cultura Arbitral

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

El Procedimiento Arbitral, Como Expresión de la Nueva Cultura Arbitral

Concepto del procedimiento arbitral, como expresión de la nueva cultura arbitral en relación a este ámbito: El procedimiento arbitral, institucionalizado, en el arbitraje internacional, es flexible, se sujeta a lo pactado por las partes, como el desarrollado por el reglamento de la CCI, las Reglas de UNCITRAL, las de la CIAC y con sus propias normas, el de CIADI, para el arbitraje de inversiones; son a nue…