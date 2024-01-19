Nueva Economía

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Al inventarse la máquina a vapor se inició la era industrial. Al inventarse la computadora se inició la era informática. Ambos inventos provocaron importantes cambios sociológicos, económicos y también políticos. Los fabulosos progresos tecnológicos en las comunicaciones fueron la causa principal de la globalización de múltiples áreas de la actividad humana.

Sin embargo, hubo que esperar el desarrollo explosivo del Internet para que se empezase a hablar y se difundiese el concepto de nueva economía. Es importante reca…