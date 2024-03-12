La Nulidad

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

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Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre la nulidad. Puede asimismo ser de interés lo siguiente:

Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto.

Causa de Nulidad en el Derecho

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Grados de nulidad Todos los sistemas jurídicos europeos conocen diferentes grados de nulidad. Éstos se distinguen en función de quién puede invocar la nulidad, cómo se invoca y cuáles son sus consecuencias.

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