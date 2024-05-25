Objetivos de Desarrollo Sostenible

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Introducción

La frase "desarrollo sustentable" es de uso común pero los analistas económicos no ofrecen una guía de cómo se puede juzgar si, en efecto, el desarrollo económico de un país es sustentable. El famoso informe de la Comisión Brundtland de 1987 definió desarrollo sustentable como "...desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer la posibilidad de las generaciones futuras de cumplir sus propios requerimientos".

En consecuencia, el desarrollo sustentable requiere que, de acuerdo con su población, cada generación debe…