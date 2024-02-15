Objeto del Arbitraje Testamentario

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

El Objeto del Arbitraje Testamentario

Concepto del objeto del arbitraje testamentario en relación a Ámbito de aplicación del arbitraje testamentario: Se ha criticado la estrechez del ámbito de aplicación de la figura. De hecho, algunos autores sugieren que hubiese sido preferible adoptar la denominación genérica de «arbitraje sucesorio», en lugar de «arbitraje testamentario ». Con esta denominación más amplia, quedarían incluidas todas las formas de disposición mo…