El Objeto del Derecho Laboral

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre el objeto del derecho laboral.

Relaciones Laborales

Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto. En inglés: Purpose of labor law.

Objeto del Derecho Laboral

La idea básica del derecho laboral es lograr un justo equilibrio de intereses entre empresarios y trabajadores.

Trabajadores

La legislación laboral actúa como herramienta para promover la capacitación de los trabajadores, así como su protección. Regula las relaciones laborales individuales y colectivas. El objetivo principal del derecho l…