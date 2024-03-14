Objeto del Trabajo Social

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre el objeto del trabajo social.

Seguridad Social

Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto. Nota: sobre el concepto de Trabajo Social, véase aquí. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): También puede verse una amplia exposición sobre su sentido. El objetivo del trabajo social es mejorar las condiciones de la sociedad. El Trabajo Social tiene como objetivo maximizar el desarrollo del potencial huma…