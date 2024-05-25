Obligación de Indemnizar por Daños

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Obligación de Indemnizar por Daños como Principio del Derecho Internacional Ambiental

Nota: sobre otros Principios del Derecho Internacional Ambiental, véase aquí. Los estados tienen la responsabilidad de garantizar que las actividades que se realizan dentro de su jurisdicción o su control no causen daño al medio ambiente de otros estados o áreas fuera de los límites de su jurisdicción nacional. La violación de esta regla ampliamente aceptada puede causar daños [Declaración de Estocolmo, principio…