Obligación de Indemnizar por Daños
Obligación de Indemnizar por Daños
Este artículo es un complemento de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.
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Obligación de Indemnizar por Daños como Principio del Derecho Internacional Ambiental
Nota: sobre otros Principios del Derecho Internacional Ambiental, véase aquí. Los estados tienen la responsabilidad de garantizar que las actividades que se realizan dentro de su jurisdicción o su control no causen daño al medio ambiente de otros estados o áreas fuera de los límites de su jurisdicción nacional. La violación de esta regla ampliamente aceptada puede causar daños [Declaración de Estocolmo, principio…