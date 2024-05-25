Obligaciones del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático de 2015

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Obligaciones extensas

Para cumplir con la meta de temperatura a largo plazo, las Partes están sujetas a obligaciones de conducta vinculantes en relación con las contribuciones nacionales de mitigación.

El más significativo de estos está contenido en el Artículo 4 (2), que dispone que cada Parte preparará, comunicará y mantendrá las contribuciones sucesivas determinadas a nivel nacional que pretende lograr y que las Partes adoptarán medidas de mitigación doméstic…