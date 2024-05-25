Océano Glacial Antártico, Océano Austral, Océano Antártico, Mar Glacial Antártico u Océano Meridional

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Tratado Antártico (1961)

El Tratado Antártico, que entró en vigor en 1961, estableció un sistema administrativo internacional para el continente. El impulso del tratado fue el año geofísico internacional, durante 1957 y 1958, que había reunido a científicos de muchas naciones para estudiar la Antártida. La situación política de la Antártida era compleja en ese momento, ya que las siete naciones siguientes habían hecho a veces reivi…