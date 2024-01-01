ODR

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Breve Referencia a los ODR (en Arbitraje)

Concepto de breve referencia a los ODR en relación a este ámbito: Entre 1999 y 2000 se ha asistido a una expansión progresiva de los ADR en una forma evolucionada cuyo acrónimo se ha transformado en On line Dispute Resolution (ODR) que recoge la utilización de técnicas de Internet en la resolución de las controversias. Este término se refiere, tanto a la solución de controversias de Internet cuyo sentid…