Oferta del Consentimiento Estatal en el Procedimiento Arbitral

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Oferta del Consentimiento Estatal al Arbitraje (Internacional)

Concepto de oferta del consentimiento estatal al arbitraje en relación a este ámbito: En la actualidad, el arbitraje internacional se ha erigido en la solución preferida por los inversores, cuando tienen que buscar una solución a su diferencia con el Estado receptor de su inversión.

Como en cualquier tipo de arbitraje y el a…