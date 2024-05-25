ONU-Hábitat
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre ONU-Hábitat. Puede interesar la información relativa a la "Fragmentación del Hábitat". Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.
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