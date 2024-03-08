Operación de Limpieza

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.

Reembolso periódico temporario de uno o varios préstamos otorgados bajo una línea de crédito. Tal reembolso es usualmente impuesto por el prestamista (banco u otro) al prestatario a fin de verificar su situación de liquidez y su capacidad de pagar.

Es considerada una práctica corriente para los préstamos a corto plazo (véase más en la plataforma (de Lawi) general) que se usan como capital de trabajo.

Los préstamos a mediano o largo plazo, o aquellos hechos para financiar una transacción específica con vencimiento…