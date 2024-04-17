Operación Triangular (Switch)

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.

Transacción triangular, comercial o financiera efectuada con el conocimiento y acuerdo de los países involucrados o sin él.

Dichas operaciones son usualmente montadas con la idea de evitar las restricciones incluidas en acuerdos bilaterales comerciales o de pagos.