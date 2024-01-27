Orden de No Pagar. Nunca te pierdas una historia sobre derecho bancario y financiero, de esta revista de derecho empresarial: Stop Payment,

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. La orden de no pagar, o sea, lo que en inglés se denomina un Stop Payment, suele ser emitida sobre cheques perdidos, que pueden haber sido robados o haber caído en manos de una persona deshonesta, y ser presentados para su cobro al banco sobre el cual están girados. Esta orden la da a su banco el girador de los cheques. Una vez que el banco confirma que ha recibido esta orden (y cobra una comis…