Orden de Pago

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Transferencia de fondos a petición del solicitante que se realiza entre sucursales bancarias para que, previa notificación, se pague al beneficiario o se abone en su cuenta de cheques. Modalidad de transferencia bancaria por la que un cliente ordena a su banco el pago de una cantidad determinada de dinero a un beneficiario, para lo cual ingresa en efectivo o solicita que el importe se le adeude en su cuenta. Los bancos pueden recibir instrucciones de un cliente o de un corresponsal de efectuar un pago a un tercero por…