Orden Procesal

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Orden Procesal (en Arbitraje)

Concepto de orden procesal en relación a este ámbito: Es una decisión de los árbitros que se toma a lo largo del procedimiento.

Compartir

Se distingue de un laudo (parcial o total) tanto en cuanto a sus efectos como en cuanto a su objeto.

En cuanto a los efectos de una orden (o resolución) procesal, ésta no tiene efecto de cosa juzgada y no vincula a los árbitros que la emiten, por lo que puede ser modificada o rev…