Órdenes Preliminares

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Órdenes Preliminares (en Arbitraje)

Concepto de órdenes preliminares en relación a este ámbito: Si bien la institución de la medida cautelar es bien conocida en el mundo arbitral y procesal nacional, la figura de la orden preliminar resulta novedosa y, por ello, desconocida, y probablemente lo sea también en el lenguaje jurídico: una denominación nueva para una nueva figura jurídica, aunque una cierta semejanza, no obstante, pu…