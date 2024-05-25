Organismo Genéticamente Modificado

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.

NORMAS SANITARIAS Y MEDIOAMBIENTALES

Esta sección proporciona las siguientes referencias cruzadas:

Las regulaciones medioambientales dentro del concepto de MSF (el concepto del Anexo A(1) del Acuerdo MSF; y el informe del Grupo Especial Comunidad Europea -Productos Biotecnológicos).

La exportación del 'principio de precaución' del derecho medioambiental al derecho sanitario.

Esto útlimo incluye: