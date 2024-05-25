Organismo Genéticamente Modificado
Organismo Genéticamente Modificado
Este artículo es un complemento de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.
Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.
NORMAS SANITARIAS Y MEDIOAMBIENTALES
Esta sección proporciona las siguientes referencias cruzadas:
Las regulaciones medioambientales dentro del concepto de MSF (el concepto del Anexo A(1) del Acuerdo MSF; y el informe del Grupo Especial Comunidad Europea -Productos Biotecnológicos).
La exportación del 'principio de precaución' del derecho medioambiental al derecho sanitario.
Esto útlimo incluye:
Evolución del principio de precaución en la jurisprudencia comunitaria.
El fracaso de su reconocimiento com…