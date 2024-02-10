Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho de la empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho financiero y bancario, sobre el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones. Puede verse asimismo la información relativa al Fondo de Garantía de Depósitos.

Te explicamos, en relación al derecho bancario y financiero, qué es, sus características y contexto.

Visualización Jerárquica de Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones

Organizaciones Internacionales > Naciones Unidas > Organismo especializado de las Naciones Unidas > Banco Mundial