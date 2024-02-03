Organización de Países Exportadores de Petróleo

Este artículo es un complemento de la información sobre comercio internacional, en esta revista del derecho de los negocios.

Deja un comentario

Nunca te pierdas una historia sobre comercio internacional, de esta revista de derecho empresarial:

Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al comercio exterior, y respecto a sus características y/o su futuro): Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del comercio exterior,, sobre este tema.

Compartir

Puede verse también acerca del mercado de petróleo. Te explicamos, en relación a los aspectos jurídicos del comercio exterior, qué es, sus características y contexto.

Sumario

La OPEP fue creada en 1960 en virtud de un acuerdo de la Conferencia de los Representantes de los Gobiernos de Irán, Irak, Ku…