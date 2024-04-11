Organización Internacional del Trabajo

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre este tema. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.

Sumario

La OIT fue fundada en 1919 en Washington.

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Se convirtió en un organismo especializado de las Naciones Unidas, de carácter independiente después de la segunda Guerra Mundial. La organización cuenta con una representación tanto de los gobiernos y los sindicatos de los países miembros…