La Organización Laboral o del Trabajo

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre la organización laboral o del trabajo.

Trabajo

Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.

Noción de Organización Internacional del Trabajo (oit)

En materia de empleo y relaciones laborales en la Unión Europea y/o España, se ha ofrecido [1], respecto de organización internacional del trabajo (oit), la siguiente definición: Institución internacional creada en 1919 por el Tratado de Versalles (véase un resumen y las condiciones plasmadas en el mismo) en el seno de la Socie…