Organización Mundial del Comercio

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Te explicamos, en relación al derecho de autor y la propiedad industrial, qué es, sus características y contexto. Organización Mundial del Comercio (OMC), institución internacional creada para promover un librecambio global. Cuenta con 149 países miembros y 32 países en condición de observadores. La OMC fue fundada en 1993 por el Acta Final que cerraba la Ronda Uruguay de negociaciones multilaterales contempladas en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), al que sustituye. Empezó a funcionar el 1 de enero de 1995 con un Consejo General integrado por 76 países miembros. Tiene como fin administrar y controlar los 28 acuerdos de librecambio recogidos en e…