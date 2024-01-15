Las Organizaciones Internacionales por Sector

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho internacional económico en esta revista de derecho empresarial. Examina el concepto y todo sobre las "Organizaciones Internacionales por Sector". De forma algo similar, puede interesar examinar los "Tipos de Organizaciones Internacionales". Te explicamos, en el contexto del derecho económico internacional, qué es, sus características y contexto.

Organizaciones internacionales por sectores

Agricultura, alimentación, silvicultura y pesca

En esta parte de la plataforma en línea se habla de otras Organizaciones Internacionales, como la Organización Asiática de Cooperación Forestal, cuyo objetivo es emprender y promover la cooperación forestal regional y la gestión sostenible, hacer frente a los efectos del cambio climático y reforzar la creación de capacidad en el sector; la Asociación de Instituciones de Investigación Agrícola en Or…