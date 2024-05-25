Los Orígenes de la Ecología Industrial

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Los Orígenes de la Ecología Industrial

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo en 1972 suele considerarse un hito en la aparición de un movimiento ecologista mundial. La declaración que surgió de esa conferencia incluía veintiséis principios, entre los que se encontraban varios que resuenan con lo que hoy conocemos como ecología industrial: