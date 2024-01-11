Pacta sunt servanda

Pacta Sunt Servanda (principio) (en Arbitraje)

Concepto de pacta sunt servanda (principio) en relación a este ámbito: Aforismo latino que consagra el principio de la fuerza vinculante del contrato entre las partes (el contrato es ley para las partes).

Son diversas las teorías que se han desarrollado para estudiar las implicancias del pacta sunt servanda. Así, destacan básicamente dos teorías, a saber: la teoría del voluntarismo…