Pacto Social

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre el pacto social.

Seguridad Social

Véase también Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los pactos sociales en general. Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.

Visualización Jerárquica de Pacto social

Pacto social

A continuación se examinará el significado.

