Paraíso Fiscal

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

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Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre el paraíso fiscal. Puede interesar, respecto a ello, los siguientes glosarios:

Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto. Los paraísos fiscales atraen cada vez más la atención hoy en día debido a la gran magnitud del fenómeno.

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Aunque todavía es difícil obtener datos fiables sobre los paraísos fiscales, las estadísticas trimestrales del Banco de Pagos Internacionales (BPI) muestran…