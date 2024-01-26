Partes del Contrato

Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre Partes del Contrato.

Obligaciones de las partes y responsabilidad por incumplimiento de contrato de Compraventa

El vendedor está obligado a conceder al comprador el pleno derecho sobre el objeto de la venta y, en su caso, a entregarle el objeto de la venta. El comprador está obligado a pagar el precio de compra.

Si el contrato no tiene ya el efecto de una transferencia, los requisitos concretos para la transferencia vienen determinados por las normas especiales aplicables en el ordenamie…