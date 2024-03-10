Partes Relacionadas

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre este tema.

Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto. En materia de transacciones con partes vinculadas, las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF han emitido con fecha uno de enero de 2,012 un pronunciamiento contable con el nombre de NIC 24 “Información a Revelar sobre Partes Relacionadas”(Normas Internacionales de Información Financiera.