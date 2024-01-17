Participación Financiera de los Empleados en la Empresa en Austria
Participación Financiera de los Trabajadores en la Empresa en Austria
Este artículo es una profundización de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre este tema. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto. Según las estimaciones, el número de empleados en Austria que participan financieramente en las empresas en las que trabajan es de 100.000 en grandes empresas y otros 60.000 en pequeñas y medianas empresas (PYME). Esto representa aproximadamente el 6% d…