Participación Financiera de los Trabajadores en la Empresa en Eslovenia

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre este tema. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto. Eslovenia tiene una larga tradición de participación de los empleados que comenzó con la autogestión de los empleados en la década de 1950. Esta tradición de participación de los empleados, incluida la participación financiera y en la toma de decision…