Participación Financiera de los Trabajadores en la Empresa en Francia

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre este tema. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto. Francia puede mirar hacia atrás a una larga tradición de participación financiera de los empleados. Francia es uno de los líderes en la incidencia de esquemas de participación en Europa. El apoyo estatal para la participación financiera de los empleados…