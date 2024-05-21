Participación Financiera de los Empleados en la Empresa en Hungría
Participación Financiera de los Trabajadores en la Empresa en Hungría
Este artículo es una profundización de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre este tema. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto. La participación de los empleados, en forma de propiedad de los empleados, participación en los beneficios y cooperativas, tiene una larga historia en Hungría. La forma más importante es la propiedad de los empleados, que recibió mucho apoyo en los prim…