Participación Financiera de los Trabajadores en la Empresa en Letonia

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre este tema. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto. Durante el período de privatización a principios de la década de 1990, la propiedad de los empleados estaba relativamente extendida. Hoy, sin embargo, no desempeñan un papel importante en la economía letona. Otras formas de participación financiera de l…